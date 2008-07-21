Людям Семенюк дозволили повернутися на роботу
Вміст ртуті у ФДМУ - у межах норми
Центральна будівля Фонду державного майна очищена від ртуті.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду.
За даними прес-служби, працівники Фонду держмайна України з 13-ї години 21 липня можуть зайняти свої робочі місця в центральній будівлі ФДМУ.
Згідно з документами санітарно-епідеміологічної служби Печерського району, вміст ртуті в будівлі Фонду вже не перевищує норми. Заходи з демеркурізації приміщення проводилися п`ять днів, у цей час працівникам Фонду було заборонено перебувати на своїх робочих місцях.
Робота ФДМУ велася в інших його будівлях.
Як повідомляв УНІАН, 16 липня у Фонді державного майна була виявлена ртуть. Через це з 17 липня вхід працівників у приміщення Фонду був обмежений - чергували тільки заступники голови ФДМУ і директори департаментів.