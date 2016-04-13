Всупереч словами Авакова голова "Народного фронту" запевнив, що фракція не виходить із переговорів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання щодо інформації про те, що начебто “Народний фронт” замислюється з приводу того, чи продовжувати переговори щодо коаліції з “Блоком Петра Порошенка”.

“Народний фронт” як відповідальна і послідовна політична сила залишається у переговорному процесі. Так, він тяжкий. І ще раз ми звертаємося до наших партнерів, фракції “БПП”, врешті-решт оприлюднити офіційно кандидата на посаду прем'єр-міністра і склад майбутнього Кабміну”, - сказав Бурбак.

За його словами, всі пропозиції у переговорному процесі “Народний фронт” спочатку обговорюватиме на засіданні фракції.

Бурбак зауважив, що першим кроком має стати створення коаліції, обговорення кандидатури на посаду прем'єр-міністра та подання цієї кандидатури президенту для внесення у Верховну Раду.

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Як сказав Бурбак, збори коаліції мають відбутися сьогодні попередньо о 12.00-13.00.

Він висловив сподівання, що “відповідальність за майбутнє країни переможе всі ті чвари, переможе якісь політичні амбіції, і ми всі вийдемо на позитивне рішення цього тижня”.

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Як відомо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який брав участь у переговорному процесі сьогодні вночі в Адміністрації президента, заявив, що балансу досягти не вдалось. За його словами, заплановано засідання фракції “Народний фронт”, на якому вирішуватимуть, чи залишатися в переговорах та у складі уряду. "Вірогідність виходу висока. Нехай формують все самі", - сказав Аваков. Як пояснили в команді Арсенія Яценюка, балансу на переговорах досягти не вдалося через кадрові вимоги команди Петра Порошенка.