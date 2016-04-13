"Народний фронт" претендує на 7 посад в уряді - депутат

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

“Народний фронт” заявив про своїх делегатів на роботу у 7 міністерств. Це є попередня домовленість між двома фракціями”, - сказав депутат.

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Він зауважив, що тоді, коли йшлося про можливість створення коаліції із трьох фракцій, то вакантні посади були “зарезервовані” і для потенційних партнерів для коаліції, але “Батьківщина” нині не бере участі у формуванні нового уряду.

Семерак запевнив, що всередині їхньої фракції немає проблем щодо їхніх претендентів.

“Затримка сьогодні є в тому, що не відбулися збори коаліції і не відбулася формальна ініціатива фракції БПП щодо їхнього кандидата на посаду прем'єр-міністра”, - сказав Семерак і додав, що зі слів депутатів від “Блоку Петра Порошенка”, наразі ще не визначено кандидатури до 3-4 міністерств, на які ця фракція претендує.

Парламентарій висловив сподівання, що вже сьогодні відбудуться загальні збори коаліції. В такому випадку, він прогнозує, що вже завтра парламент може перейти до розгляду питання щодо складу уряду та його програми дій.

На запитання щодо того, що раніше “Народний фронт” начебто претендував на 6 міністерств, Семерак зауважив, що раніше йшлося про меншу кількість саме через те, що коаліція планувалася у складі трьох фракцій. Він нагадав, що пропозиції “Народного фронту” - це залишити міністрів, які показали ефективну роботу, - міністр внутрішніх справ, міністр юстиції, міністр молоді і спорту та міністр культури.

“Також ми вносимо пропозиції щодо очільників Міністерства освіти, Міністерства екології та Міністерства інфраструктури”, - сказав депутат.

Так, він зауважив, що погоджено, що “Народний фронт” пропонує 7 претендентів, але “є ще такий інструмент, як віце-прем'єри, і цей інструмент залишається в руках наших партнерів”.