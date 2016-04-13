Парубій достроково закрив сьогоднішнє засідання Ради
Перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій достроково закрив сьогоднішнє засідання парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, Парубій зазначив, що надійшла заява від фракцій “Блоку Петра Порошенка” та “Народного фронту” з проханням оголосити в роботі ВР перерву.
За його словами, зараз тривають консультації за участю цих фракцій, і в такій ситуації "буде правильним, якщо ми закриємо ранкове засідання".
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"Це буде мудре рішення", - наголосив Парубій.
Він нагадав, що завтра Верховна Рада відновить роботу о 10.00.
Парубій побажав всім депутатам "здорового глузду, державного мислення" і висловив сподівання, що ВР може вийти на важливі, відповідальні для країни рішення.
Як відомо, сьогодні Верховна Рада у пленарному режимі мала працювати лише до 14.00.