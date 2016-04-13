Парубій достроково закрив сьогоднішнє засідання Ради

Як передає кореспондент УНІАН, Парубій зазначив, що надійшла заява від фракцій “Блоку Петра Порошенка” та “Народного фронту” з проханням оголосити в роботі ВР перерву.

За його словами, зараз тривають консультації за участю цих фракцій, і в такій ситуації "буде правильним, якщо ми закриємо ранкове засідання".

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"Це буде мудре рішення", - наголосив Парубій.

Він нагадав, що завтра Верховна Рада відновить роботу о 10.00.

Парубій побажав всім депутатам "здорового глузду, державного мислення" і висловив сподівання, що ВР може вийти на важливі, відповідальні для країни рішення.

Як відомо, сьогодні Верховна Рада у пленарному режимі мала працювати лише до 14.00.