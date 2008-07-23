Мороз активізувався: його люди дражнять Тимошенко біля Кабміну
10:28, 23 липня 2008Політика
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СПУ протестує на Грушевського
Прихильники СПУ пікетують Кабінет міністрів України з вимогою забезпечення соціальних прав громадянам
Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримають плакати з написами: «Соціалісти мали рацію: владу громадянам, а не олігархам!», «Поганому прем`єру коса заважає», «Принцип соціалістів: працююча людина не має бути бідною», «Повернули Юлю – дістали дулю».
За оцінкою правоохоронних органів, в акції протесту беруть участь близько 1,5 тисяч чоловік.
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