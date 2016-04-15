Розвідка: однією з реальних загроз нацбезпеці є нарощування Росією військ біля українських кордонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони заявив Вадим Скібіцький.

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«На сьогодні однією з реальних загроз національній безпеці України постає нарощування РФ військ поблизу кордонів нашої держави. Росія підтримує готовність до повномасштабної збройної агресії проти України, демонструючи західним країнам та міжнародним організаціям здатність відстоювати свої інтереси із застосуванням воєнної сили», - сказав Скібіцький.

За його словами, для реалізації цих планів на західному і південно-західному напрямках Росія відновлює раніше розформовані та створює нові об’єднання, з’єднання та частини на території країни та в окупованому Криму.

«У рамках нарощування угруповань у Західному військовому окрузі заново створюється перша танкова армія в районі Москви та 20-та загальновійськова армія у Воронежі, які були розформовані у 1999 та 2009 роках відповідно. У Південному військовому окрузі формується нова мотострілкова дивізія у Новочеркаську Ростовської області», - повідомив Скібіцький.

Він також відзначив, що військова розвідка України за тиждень зафіксувала 62 факти порушення Мінських домовленостей.

«За тиждень воєнною розвідкою України виявлено 62 факти порушення Мінських домовленостей. Особливе занепокоєння викликає поява дуже великої кількості забороненої техніки у 25-ти та 35-тикілометровій зоні», - сказав він.

За словами Скібіцького, зокрема, у 25 км зоні військовою розвідкою виявлено 153 артилерійські системи та самохідні артилерійські установки, у 35 км зоні виявлено встановлення у заборонених районах 32 одиниць ракетних систем залпового вогню «Град».

Крім того, Скібіцький повідомив, що наприкінці березня російське окупаційне командування значно активізувало ведення розвідки із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

«При цьому запуски БПЛА здійснюються як з території Росії, такі з окупованих територій. Всього за тиждень задокументовано 19 польотів БПЛА противника, які вели розвідку та корегували артилерійський вогонь по силам АТО», - сказав Скібіцький.