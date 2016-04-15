Новопризначений представник України в ЄС Точицький вручив вірчі грамоти Туску

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в представництві України при ЄС. «На зустрічі, яка відбулася після офіційної церемонії, сторони обговорили широке коло питань порядку денного Україна-ЄС, передусім, імплементацію Угоди про асоціацію, виконання Мінських домовленостей та ситуацію в окупованому Криму», - йдеться в повідомленні.

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В цьому контексті Точицький наголосив, що Україна "розраховує на підтримку ЄС для повноцінного набуття чинності Угоди про асоціацію, незважаючи на результати нещодавнього референдуму в Нідерландах".

Зазначається, що президент Європейської Ради привітав український народ з обранням нового уряду.

«Сторона ЄС підтвердила готовність і надалі активно сприяти відновленню миру і територіальної цілісності України», - наголосили в представництві України.

Крім того, сторони обговорили питання лібералізації візового режиму.

Точицький відзначив, що до кінця квітня Україна очікує на відповідну законодавчу ініціативу Єврокомісії. Туск у свою чергу висловив підтримку запровадженню безвізового режиму для українських громадян.