Порошенко призначив нового представника України при ЄС

Президент Петро Порошенко підписав указ, яким призначив Миколу Точицького на посаду представника України при Європейському Союзі та Європейському співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом.

Як повідомляє прес-служба президента, відповідний указ він підписав 4 лютого. Іншим указом Порошенко призначив Точицького послом України в Бельгії. До цього Точицький працював постійним представником України при Раді Європи. Президент відповідним указом звільнив його з цієї посади.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter