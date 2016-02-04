Порошенко призначив нового представника України при ЄС
18:44, 04 лютого 2016Політика
518 0
Президент Петро Порошенко підписав указ, яким призначив Миколу Точицького на посаду представника України при Європейському Союзі та Європейському співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом.
Точицького призначили представником України при ЄС/ Фото УНІАН
Як повідомляє прес-служба президента, відповідний указ він підписав 4 лютого.
Іншим указом Порошенко призначив Точицького послом України в Бельгії.
До цього Точицький працював постійним представником України при Раді Європи.
Президент відповідним указом звільнив його з цієї посади.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter