У вовтузні довкола Борисполя Кріль побачив слід Тимошенко

Голова "Єдиного Центру", народний депутат Ігор КРІЛЬ (НУ-НС) вважає, що у загостренні ситуації навколо аеропорту "Бориспіль" зацікавлені наближені до прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО бізнес-групи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Єдиного Центру".

Зокрема, за словами І.КРІЛЯ, ситуація навколо аеропорту "Бориспіль" загострилась через економічну привабливість цього об’єкту. "Цей аеропорт – не лише повітряні ворота України. Це єдиний в Україні прибутковий аеропорт з річним доходом понад 500 млн. грн.», зазначив голова "Єдиного Центру".

Депутат нагадав, що кредит, наданий Японією державному підприємству «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», передбачав побудову нового пасажирського терміналу, що дозволило б збільшити пасажиропотік та, відповідно, доходи бюджету.

Однак, на думку І.КРІЛЯ, "такий хід подій не влаштовує Ю.ТИМОШЕНКО та її найближче оточення, яке бажає отримати черговий "ласий шматок" державної власності".

Лідер "ЄЦ" вважає дії уряду Ю.ТИМОШЕНКО щодо відмови від кредиту та передачі будівництва терміналу D приватним структурам "нічим іншим, як завданням економічної шкоди інтересам держави".

На думку І.КРІЛЯ «приватні термінали на території державного аеропорту «Бориспіль» можуть стати одним з елементів доведення цього підприємства до банкрутства і подальшої передачі стратегічного державного об’єкта у приватні руки».

Голова "Єдиного Центру" переконаний, що ситуація навколо аеропорту «Бориспіль» має стати предметом розгляду правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ заявив, що Мінтранс відмовився від будівництва терміналу D в аеропорту «Бориспіль» на кошти японського кредиту, і має намір залучити до будівництва приватного інвестора.

За його словами, незважаючи на те, що тендер проведений і японський банк погодився з тим, що компанія Dogus виграла тендер з будівництва терміналу, було ухвалене урядове рішення будувати цей термінал за рахунок приватних інвестицій.

«Ми провели на цьому тижні цілу серію консультацій в уряді і дійшли висновку, що діятимемо відповідно до концепції (розвитку аеропортів - УНІАН), тобто термінали будуватимуть приватні компанії і експлуатуватимуть", - зазначив міністр.

Раніше, 4 липня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляла, що вважає за необхідне перенаправити кошти японського кредиту, призначеного для аеропорту «Бориспіль», на добудову окружної дороги в Миколаєві.

Тим часом у Посольстві Японії в Україні були здивовані такими заявами, і сказали про необхідність обговорити це питання з представниками Мінтрансу.

Сьогодні, 23 липня, питання про відмову від використання японського кредиту для будівництва терміналу в аеропорту «Бориспіль» не виносилося на засідання Кабінету міністрів, оскільки, як пояснив журналістам Й.ВІНСЬКИЙ, воно потребує подальшого доопрацювання.