Спецпредставник президента США по Україні Кіт Келлог пояснив позицію Дональда Трампа щодо можливого надання Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Під час інтерв'ю на каналі Fox News журналіст нагадав, що минулого тижня президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням надати Україні далекобійні ракети Tomahawk, і поцікавився в Келлога думкою Трампа щодо цього питання.

Келлог відповів, що рішення про передачу ракет ще не ухвалено, однак воно перебуває винятково в компетенції президента США.

"Це рішення ще не ухвалено, але він попросив. Я знаю, що президент Зеленський дійсно попросив їх, що було підтверджено віцепрезидентом Венсом у повідомленні в соціальних мережах. Це буде вирішувати президент", - сказав Келлог.

Нагадаємо також, що раніше Келлог підтвердив, що президент США Дональд Трамп дозволив Україні завдавати ударів по території в глибині Росії.

Ракети Tomahawk - що відомо

Раніше ЗМІ писали, що під час закритої частини зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Володимир Зеленський запросив ракети Tomahawk. Водночас пізніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація Трампа розглядає передачу Україні цих ракет.

У Кремлі вже відреагували на ці новини. Так, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що це "дуже серйозні заяви". При цьому він стверджує, що ці ракети не змінять ситуацію на фронті.

