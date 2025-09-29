Наразі компанія активно працює над новими MacBook з чіпами M5 і iPad Pro.

Марк Гурман, відомий інсайдер з Bloomberg, випустив матеріал, в якому розповів, чого чекати прихильникам Apple від компанії в осяжному майбутньому. Більша частина з перерахованого з'явиться до кінця року.

За його словами, зараз Apple наближається до масового виробництва нових MacBook. Йдеться про MacBook Air і MacBook Pro з чіпами серії M5. Вийдуть вони в період "між кінцем 2025 року і першим кварталом 2026 року". У цьому ж вікні має відбутися реліз нового Studio Display.

Як зазначає Гурман, оновлення MacBook Pro до M5 буде мінорним. Масштабне оновлення планується наприкінці 2026 року у версії на Apple M6 – очікується, що тоді ноутбук отримає OLED-екран і позбудеться "чубчика", а сам M6 буде виготовлений за 2-нм техпроцесом.

Крім цього, до кінця року купертинівці мають випустити нові iPad Pro і Vision Pro, а також кілька оновлень для Apple TV і HomePod mini.

На початок 2026 року в Apple також готують бюджетний смартфон iPhone 17e і новий iPad Air з чипом M4 і Face ID. Очікується, що це буде найбільше оновлення планшета за останні 5 років.

Раніше на традиційному осінньому заході Apple показала нові iPhone, Apple Watch, а також AirPods 3 Pro з можливістю перекладу інших мов у реальному часі.

Журналісти і блогери у своїх оглядах зазначають, що це найкраще оновлення базового iPhone за багато років, оскільки функціонально він ніяк не відрізняється від дорожчих прошок, поступаючись їм лише в деталях. А ось iPhone Air купувати не рекомендують.

