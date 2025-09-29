Поки США підвищують бар'єри, Китай їх знижує.

Китай цього тижня запускає нову візову програму для залучення іноземних спеціалістів у сфері технологій. Ініціатива покликана посилити позиції Пекіна у протистоянні зі США, які, навпаки, ускладнюють умови отримання віз для технічних фахівців, пише Reuters.

Зазначається, що Піднебесна не має дефіциту кваліфікованих місцевих інженерів, проте ця програма є частиною зусиль Пекіна, спрямованих на представлення себе як країни, яка вітає іноземні інвестиції та таланти. Особливо на тлі зростання торговельної напруженості через мита США, які затьмарюють економічні перспективи країни.

Китай вже запровадив низку заходів для стимулювання іноземних інвестицій та подорожей, відкривши більше секторів економіки для інвесторів з інших країн та пропонуючи скасування віз для громадян більшості європейських держав, а також Японії та Південної Кореї.

"Символізм очевидний: поки США підвищують бар'єри, Китай їх знижує", - відмітив імміграційний адвокат з Айови Метт Маунтел-Медічі.

Робочі візи для фахівців США - головні новини

З 21 вересня набрав чинності указ президента США Дональда Трампа, яким запроваджується збір у розмірі 100 тисяч доларів за подання заявки на отримання робочої візи H-1B.

Довідка УНІАН. Віза H-1B - це неімміграційна робоча віза, призначена для залучення до США висококваліфікованих фахівців у галузях, де відчувається їхній дефіцит. Зокрема йдеться про фахівців у сфері IT, інженерії, фінансів, медицини, науки та освіти. Американська компанія, що бажає найняти іноземця з візою H-1B, повинна виплачувати йому зарплату не нижче середньої по галузі.

За прогнозами, рішення президента США може означати нове фінансове навантаження у розмірі понад 1 мільярд доларів на рік.

Експерти вважають, що це може нашкодити американському технологічному сектору.

