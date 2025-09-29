Silent Hill f продалася тиражем у мільйон копій через 1 день після релізу.

Konami повідомила про вражаючий дебют Silent Hill f - лише за день після релізу 25 вересня гра розійшлася тиражем понад 1 мільйон копій по всьому світу. Цифра враховує як фізичні поставки, так і цифрові продажі.

Як пише Eurogamer, ремейку Silent Hill 2 знадобилося три дні, щоб досягти того ж рубежу. Пізніше він перевищив позначку в 2 мільйони копій у січні 2025 року, а сама серія Silent Hill до травня переступила планку в 10 мільйонів проданих ігор.

Хоча показники не можна назвати рекордними для індустрії, вони підтверджують зростання інтересу до франшизи. Silent Hill f отримала міцні 86 балів на Metacritic, стільки ж, скільки й у Silent Hill 2 Remake. Критики відзначають цікавий сюжет і моторошну атмосферу, але водночас лають бойову систему і не надто креативні головоломки.

Раніше ми розповідали, що Konami випадково роздала бонуси за передзамовлення Silent Hill f звичайним гравцям. Водночас фанати просять студію зайнятися технічним станом гри.

Крім того, нещодавно стало відомо, коли хорор "Сайлент Гілл 2" вийде в український прокат. Екранізація покаже події другої частини.

