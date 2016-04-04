Полторак задекларував понад 357 тисяч гривень доходу за 2015 рік

Про це йдеться в декларації міністра про доходи за 2015 рік, опублікованій на сайті Міністерства оборони.

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З цієї суми доходів міністра 266 тис. 498 грн становила заробітна плата, членів його родини – 51 тис. 248 грн. Як сказано в документі, 13 тис. 719 грн. - подарунки, призи, виграші, а також 76 тис. 959 грн - інші види доходів.

Серед задекларованого міністром майна – квартира площею 89 кв. м. Водночас, як зазначається, Полторак не володіє транспортними засобами. Серед задекларованих транспортних засобів членів його сім’ї – Smart (2002 року випуску).