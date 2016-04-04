Полторак задекларував понад 357 тисяч гривень доходу за 2015 рік
13:25, 04 квітня 2016Політика
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Міністр оборони Степан Полторак за 2015 рік отримав сукупний дохід у розмірі 357 тис. 176 грн, а члени його родини - 499 тис. 143 грн.
З цієї суми доходів міністра 266 тис. 498 грн склала заробітна плата / УНІАН
Про це йдеться в декларації міністра про доходи за 2015 рік, опублікованій на сайті Міністерства оборони.
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З цієї суми доходів міністра 266 тис. 498 грн становила заробітна плата, членів його родини – 51 тис. 248 грн. Як сказано в документі, 13 тис. 719 грн. - подарунки, призи, виграші, а також 76 тис. 959 грн - інші види доходів.
Серед задекларованого міністром майна – квартира площею 89 кв. м. Водночас, як зазначається, Полторак не володіє транспортними засобами. Серед задекларованих транспортних засобів членів його сім’ї – Smart (2002 року випуску).
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