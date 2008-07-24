Немиря: в Україні немає розколу на Схід і Захід

Україна є для Європейського Союзу незамінною, якщо ЄС хоче бути глобальним гравцем, заявляє віце-прем`єр-міністр України у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ.

В інтерв`ю газеті “Financial Times Deutschland”, текст якого розміщено на Урядовому порталі, Г.НЕМИРЯ відзначив: “Для нас немає іншої альтернативи членству. Я не маю жодних сумнівів, що одного дня ми цього досягнемо. Україна є для ЄС незамінною, якщо він хоче бути глобальним гравцем”.

На думку Г.НЕМИРІ, нагальним завданням для України на сьогодні є приваблення в країну більшої кількості іноземних компаній. “Разом з тим, щоб покращити інвестиційний клімат, необхідно форсувати приватизацію та судову реформу”, - вважає віце-прем’єр-міністр.

Г.НЕМИРЯ також підтвердив, що продовжує виступати за проведення в Україні конституційної реформи. “Я підтримую парламентську демократію, як у Німеччині”, - відзначив він.

Обговорюючи зовнішній контекст європейської інтеграції України, віце-прем’єр окремо зупинився на відносинах з Росією. “Наше прагнення членства у ЄС жодним чином не суперечить нашим пріоритетам покращувати та розбудовувати відносини з Росією”, - наголосив він.

Г.НЕМИРЯ вважає розмови про розкол країни на проросійський схід та проукраїнський захід “штучними”. “Насправді існує розкол в суспільстві на стару, радянську та нову, спрямовану на Європу, культуру”, - відзначив віце-прем’єр.