МЗС України протестує проти примусового надання політв'язню Афанасьєву російського громадянства

Про це йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства.

МЗС нагадує, що 27 березня 2014 року Генеральна асамблея ООН резолюцією №68/262 підтвердила територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також підтвердила нелегітимність так званого "референдуму" на території Автономної Республки Крим та Севастополя 16 березня 2014 року.

"Відповідно, громадяни України, які проживають на території АР Крим, не можуть визнаватися ані як громадяни РФ, ані як особи з множинним громадянством", - підкреслюється в повідомленні.

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МЗС констатує, що згідно з законом «Про громадянство України», воно припиняється лише внаслідок виходу з нього, втрати, а також за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

"Незважаючи на наявність в особовій справі Геннадія Афанасьєва паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також офіційні заяви від нього щодо відмови від російського громадянства та належності до громадянства України, російська сторона не визнає українського громадянства та відмовляється надавати дозвіл на зустріч з ним консульських посадових осіб України", - наголошують у відомстві.

МЗС вимагає від російської сторони припинити незаконні дії щодо примусового надання Афанасьєву російського громадянства, надати дозвіл українським консулам на зустріч зі співвітчизником, а також негайно звільнити Афанасьєва з-під варти та забезпечити його повернення в Україну.

Нагадаємо, днями уповноважений з прав людини в РФ офіційно підтвердила українське громадянство політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка, також "затриманих" окупантами у Криму й засуджених у справі "кримських терористів".

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