Юнкер сподівається, що в ЄС розглянуть прогрес України щодо безвізового режиму в найближчі тижні

Про це він сказав під час свого виступу на весняній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

"Україна та Грузія отримали позитивний висновок (звіт) Комісії, і я сподіваюся, що Європейський парламент та Європейська Рада розглянуть (його) в найближчі тижні", - заявив Юнкер.

Читайте такожГлава МЗС Литви: до літа українці мають отримати безвізовий режим з Євросоюзом

Як повідомляв УНІАН, раніше Юнкер зазначав, що ЄК у квітні готова внести пропозицію щодо візової лібералізації з Україною.

Голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявляв, що Європейська Рада до червня розгляне прогрес України щодо безвізового режиму.