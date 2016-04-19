Юнкер сподівається, що в ЄС розглянуть прогрес України щодо безвізового режиму в найближчі тижні
12:22, 19 квітня 2016Політика
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Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер сподівається, що Європейський парламент та Європейська Рада в найближчі тижні розглянуть прогрес України щодо виконання необхідних вимог для запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом.
REUTERS
Про це він сказав під час свого виступу на весняній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.
"Україна та Грузія отримали позитивний висновок (звіт) Комісії, і я сподіваюся, що Європейський парламент та Європейська Рада розглянуть (його) в найближчі тижні", - заявив Юнкер.
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Як повідомляв УНІАН, раніше Юнкер зазначав, що ЄК у квітні готова внести пропозицію щодо візової лібералізації з Україною.
Голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявляв, що Європейська Рада до червня розгляне прогрес України щодо безвізового режиму.
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