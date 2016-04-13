Європейська рада до літа розгляне питання безвізового режиму з Україною - Томбінський

Про це журналістам повідомив голова Представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський на прес-конференції, присвяченій підписанню угоди про фінансування німецьким банком розвитку KfW проекту модернізації системи водопостачання в Чернівцях.

Читайте такожУ Єврокомісії запевняють, що запропонують скасувати візи для українців у квітні

«Україна виконала всі елементи плану дій щодо безвізового режиму, і зараз Європейська комісія відповідно до положень передає у Європейський парламент і Європейську раду пропозицію щодо зміни відповідного регулювання Євросоюзу так, щоб надати українцям, які їздять як туристи і у яких є біометричний паспорт, можливість їздити до ЄС без віз... За моїми відчуттями, це буде обговорення в Європейському парламенті та у Європейській раді до червня», - сказав Томбінський.

Як повідомляв УНІАН, раніше Польське радіо повідомило, що Єврокомісія 14 квітня запропонує ввести безвізовий режим з Україною, тоді як остаточне рішення з цього питання належить країнам ЄС.

В Європейській комісії не називають дату прийняття рішення про надання Україні безвізового режиму, але підтверджують, що це відбудеться у квітні.

17 березня президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер підкреслив, що Єврокомісія в квітні готова внести пропозицію щодо візової лібералізації з Україною.

23 березня голова Представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський повідомив, що Європейський рада та Європейський парламент у першому півріччі цього року будуть розглядати прогрес України з виконання необхідних вимог для введення безвізового режиму між Україною і Євросоюзом.

8 квітня заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв запевнив, що негативні результати референдуму в Нідерландах щодо Угоди про асоціацію між Україною і ЄС не позначаться на лібералізації Євросоюзом візового режиму для України.