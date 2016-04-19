Мін'юст у найближчі два дні направить Росії запит про передачу Савченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив за результатами міжвідомчої наради високого рівня про процесі повернення Савченко в Україну.

"Юридичні заходи - це один з елементів, і ми подамо відповідні документи. Буквально, я думаю, протягом двох наступних днів. Зараз ми прийняли рішення дати можливість дипломатам попрацювати з тією стороною, щоб отримати алгоритм і гарантії дотримання строків повернення Надії на територію України", - сказав Петренко.

"Стосуються Міністерства юстиції, всі документи, які стосуються юридичного боку, у нас готові... Ми знаходимось на низькому старті, щоб ці процеси запустити... Ми дуже розраховуємо на політичну і дипломатичну складові в цьому процесі", - сказав Петренко.

Читайте такожПорошенко поспілкувався з Путіним щодо Савченко

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня Петренко поінформував, що Міністерство юстиції України отримало звернення Савченко, в якому вона просить почати процедуру повернення її в Україну.

Суд в Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.