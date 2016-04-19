Мін'юст у найближчі два дні направить Росії запит про передачу Савченко

18:05, 19 квітня 2016
Політика
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Міністр юстиції України Павло Петренко в найближчі два дні направить в Росію документи для передачі незаконно засудженої української льотчиці, народного депутата Надії Савченко.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив за результатами міжвідомчої наради високого рівня про процесі повернення Савченко в Україну.

"Юридичні заходи - це один з елементів, і ми подамо відповідні документи. Буквально, я думаю, протягом двох наступних днів. Зараз ми прийняли рішення дати можливість дипломатам попрацювати з тією стороною, щоб отримати алгоритм і гарантії дотримання строків повернення Надії на територію України", - сказав Петренко.

"Стосуються Міністерства юстиції, всі документи, які стосуються юридичного боку, у нас готові... Ми знаходимось на низькому старті, щоб ці процеси запустити... Ми дуже розраховуємо на політичну і дипломатичну складові в цьому процесі", - сказав Петренко.

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Як повідомляв УНІАН, 18 квітня Петренко поінформував, що Міністерство юстиції України отримало звернення Савченко, в якому вона просить почати процедуру повернення її в Україну.

Суд в Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

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