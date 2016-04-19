Шанси на звільнення Савченко до червня "50 на 50" - адвокат

Про це він сказав в коментарі власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі після виступу в Європейському парламенті в рамках засідання європейської делегації в Комітеті Асоціації Україна-ЄС.

"Чи звільнять Савченко чи ні? Сто відсотків (що звільнять). Питання - коли і на яких умовах? Це може статися до червня з врахуванням переговорів та інших процесуальних дій, і це - 50% на 50%", - сказав Фейгін у коментарі власному кореспонденту УНІАН сьогодні у Брюсселі після виступу в Європейському парламенті у рамках засідання європейської делегації в Комітеті Асоціації Україна-ЄС.

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Говорячи про умови звільнення, адвокат переконаний, що "це буде точно стосуватися Єрофєєва та Александрова, можливо, чогось ще - чи санкцій чи чогось іншого, щоб до цього всього було долучено і міжнародне співтовариство".

"У червні якраз будуть обговорювати продовження санкцій. Путіна це цікавить набагато більше, ніж Єрофєєв та Александров. Якщо напередодні дискусії він звільнить Савченко, для багатьох це буде як позитивний крок для того, щоб обговорювати секторальні санкції у позитивному для Кремля контексті", - припустив він.

Відповідаючи на запитання щодо стану здоров'я Савченко до червня, Фейгін сказав: "Якщо б зараз прозвучали тверді гарантії від тих, кому вона довіряє - чи це консул, сестра чи адвокати, що її точно відпустять до червня, вона б припинила голодування".

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 16-ї години стало відомо, що президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Савченко. За її результатами президент повідомив, що Савченко погодилася припинити голодування.

“Разом з мамою Надії Савченко Марією Іванівною і сестрою Вірою попросив Надю припинити голодування. Дякую, що погодилася”, - зазначив глава держави.

За даними прес-служби президента, Порошенко поінформував Савченко про кроки, які здійснюються для її звільнення, та розповів про подробиці телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Україна продовжує робити все для твого звільнення», - сказав Порошенко, звертаючись до Надії.