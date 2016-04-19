ОБСЄ заявляє про погрози бойовиків відкрити вогонь по спостерігачах у разі їх знаходження поруч з ЗСУ

Про це йдеться у звіті місії за 18 квітня, опублікованому сьогодні.

"Спеціальна моніторингова місія отримала погрози від озброєних чоловіків. Під час перебування у контрольованому «ДНР» Донецьку, член «ДНР» наблизився до патруля СММ, стверджуючи, що він бачив транспортні засоби СММ біля екскаватора українських Збройних сил, та сказав, що він відкриє вогонь по спостерігачах, якщо така ситуація повториться знову", - стверджується у повідомленні.

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Після погроз, озброєний бойовик покинув місце інциденту.

Водночас, у іншому інциденті, озброєний член «ЛНР» у селі Пархоменко (29 км на схід від Луганська) погрожував заарештувати спостерігачів.

Зокрема, зазначається, що озброєні члени «ЛНР» зупинили СММ на блокпості неподалік в'їзду на прикордонний пункт пропуску у контрольованому «ЛНР» селі Пархоменко та попросили місію показати патрульний план.

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"Коли місія відмовилася показати патрульний план, члени «ЛНР» сказали СММ залишити це місце та погрожували затримати СММ, якщо спостерігачі відхиляться від головної дороги при від'їзді".

Спостерігачі повідомили Спільний центр з контролю та координації про даний інцидент, але у відповідь отримали повідомлення, що зона кордону не належить до їх відповідальності. СЦКК порадила місії покинути зазначену територію.