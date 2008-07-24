Луценко називає справу Жванії “помстою вчорашньому куму, спонсору і соратнику”

Міністр внутрішніх справ України, лідер Громадянського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО називає кримінальну справу стосовно народного депутата (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”), члена групи “Народна самооборона” Давида ЖВАНІЇ “банальною помстою вчорашньому куму, спонсору і соратнику”.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні під час веб-конференції на сайті “Народної самооборони” .

Водночас він зауважив, що не цікавитиметься справою про посягання на життя державного діяча Віктора ЮЩЕНКА, поки Генеральна прокуратура не завершить слідство, яке триває від часу обрання В.ЮЩЕНКА Президентом України.

“Отруєння – єдина справа, про яку я нічого не хочу знати ні від Д.ЖВАНІЇ, ні від В.ЮЩЕНКА до її офіційного завершення Генеральною прокуратурою», – сказав глава МВС.

Разом з тим Ю.ЛУЦЕНКО вважає кримінальну справу, порушену стосовно Д.ЖВАНІЇ політичною. “Неприкрите втручання Секретаріату Президента у спроби кримінального переслідування Д.ЖВАНІЇ демонструє, що замість розслідування ми є очевидцями політичної кампанії і банальної помсти вчорашньому куму, спонсору і соратнику”, – зазначив лідер “Народної самооборони”.

“Мені неприємно чути заяви з обох сторін”, – додав він, коментуючи протистояння В.ЮЩЕНКА та Д.ЖВАНІЇ.