Григоришину можна дати українське громадянство тільки щоб відразу ж засудити його за фінзлочини в Україні - нардеп

Про це журналістам в кулуарах парламенту заявив народний депутат з групи "Партія "Відродження" Дмитро Святаш.

"Стало відомо, що Костянтин Григоришин подав документи для отримання українського громадянства. Не дивно, адже проти нього в Росії порушено кримінальну справу, він оголошений в розшук. Тепер він намагається втекти від російського правосуддя в Україну. Але у нас він скоїв злочинів більше, ніж у Росії – це рейдерські захоплення держпідприємств, доведення до банкрутства та виведення активів з українських підприємств. Підстави, щоб порушити проти нього кримінальну справу й засудити згідно з українським законодавством, є. Я буду ініціювати відповідне депутатське звернення в Генеральну прокуратуру на основі наявних фактів", - заявив Дмитро Святаш.

За словами нардепа, один з першочергових фактів - це доведення до банкрутства і припинення діяльності підконтрольного Григоришину - “Сумського НВО ім. Фрунзе", яке не повернуло українським і зарубіжним банкам понад 300 млн доларів кредитів.

"Ці гроші були виведені у кіпрські офшори Костянтина Григоришина, а підприємство залишилося банкрутом. Відповідно такі дії підпадають під Статтю 219 Кримінального кодексу України (доведення до банкрутства) і Статті 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами). Крім того, у своєму зверненні я маю намір повідомити про грабіж і виведення активів з підприємства "Запорізький трансформаторний завод" і спроби шахрайських дій з поставкою трансформаторів за завищеними цінами, у результаті чого Державний бюджет України міг втратити кілька мільярдів гривень", - додав Святаш.

Також Дмитро Святаш нагадав про багаторазові спроби рейдерського захоплення харківського НВО "Турбоатом", які чинив Костянтин Григоришин за сприяння нині забороненої в Україні Комуністичної партії, спонсором якої був.

"Григоришину належить 15% акцій Харківського підприємства НВО "Турбоатом", яке він неодноразово намагався захопити рейдерським шляхом з допомогою фінансованої ним Комуністичної партії. Народні депутати від Компартії активно лобіювали інтереси Григоришина щодо захоплення держпідприємства. І якщо б ці спроби були вдалими – "Турбоатом" повторив би долю заводу ім.Фрунзе". Тільки завдяки активним діям колективу заводу, міської влади та харків'ян вдалося зупинити захоплення "Турбоатома", - заявив Дмитро Святаш.

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Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що громадянин Росії Костянтин Григоришин є власником чималої кількості великих підприємств в Україні. Так, за повідомленням видання Сensor.net, російський олігарх Костянтин Григоришин у 2010-2012 роках вивів з ВАТ “Сумське НВО ім. Фрунзе" в офшор понад 170 млн доларів США. І видання "Главком" одним з перших повідомив про спробу підконтрольної Григоришину компанії "вимити" з держбюджету гроші, шляхом закупівлі трансформаторів для обленерго за завищеною ціною. А в 2008 році вибухнув скандал навколо виведення в офшори активів "Запорізького трансформаторного заводу", контрольним пакетом акцій якого володіли афілійовані до Григоришину компанії.

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