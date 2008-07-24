Бойко вважає, що Україну готують до різкого подорожчання газу

Народний депутат, міністр палива та енергетики опозиційного уряду України Юрій БОЙКО вважає, що уряду необхідно відходити від концепції закупівлі середньоазіатського газу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі народного депутата.

«Прив`язка до середньоазіатського газу була вигідна, коли він (середньоазіатський газ - УНІАН) був дешевшим, ніж російський. А сьогодні у нас ситуація змінилася, й прив`язуватися до туркменського або казахського, або узбецького газу не вигідно, оскільки ми не можемо підвищувати транзитну ставку у себе в країні, тому що такою ж відповідь буде з боку середньоазіатських партнерів. Від цієї теорії - закупівлі середньоазіатського газу - нам потрібно відходити», - сказав він.

При цьому Ю.БОЙКО додав, що «в такому разі аргументом переговорів стає й питання ставки транзиту вже російського газу по нашій території, й питання газових сховищ, й питання вартості російського газу. В такому разі немає жорсткої прив`язки до транзиту середньоазіатського газу (2080 км) в нашу країну».

Ю.БОЙКО зазначив, що сьогодні вигідніше закуповувати російський газ без прив`язки до його постачальника.

Також Ю.БОЙКО прокоментував візит голови Правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА до України.

«Головне, що ми одержали в ході візиту - це те, що нашу країну починають готувати до різкого підвищення ціни на газ, і зрозуміло, що якщо не були названі ніякі цифри, то ситуація серйозна», - сказав він.

«Нашу країну готують до різкого подорожчання вхідної ціни на газ на українському кордоні, й ціна в розмірі 179,5 доларів за тис. кубометрів, яку уряд Віктора ЯНУКОВИЧА залишив нинішньому уряду, це буде приємним спогадом після того, як буде підвищена ціна наступного року. В цій ситуації необхідно відходити від розгляду ціни середньоазіатського газу взагалі», - вважає Ю.БОЙКО.