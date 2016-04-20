Посли G7 закликали Гройсмана продовжувати програми МВФ та боротьбу з корупцією

Про це йдеться у заяві послів країн "Великої сімки" з нагоди призначення нового прем'єр-міністра України, яка розміщена на офіційному сайті Посольства Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії в Україні.

"Ми добре знаємо прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і з нетерпінням чекаємо початку роботи з ним. Зараз дуже важливо, щоб новий прем'єр-міністр очолював сильний, об'єднаний, відповідальний і орієнтований на реформи уряд", - йдеться в заяві.

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"Ми також закликаємо його продовжувати раніше узгоджені програми МВФ, і першочергову увагу приділяти боротьбі з корупцією", - наголошується у заяві.

У зв'язку з цим посли країн - членів Групи Семи висловили готовність підтримати новий уряд України в його зусиллях для досягнення цієї мети.

Нагадаємо, 14 квітня Рада призначила склад нового Кабміну, який очолив Гройсман.