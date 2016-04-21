Сьогодні ВР планує розглянути законопроекти про лікарські засоби і деофшоризацію економіки (подію завершено)

Як передає кореспондент УНІАН, також передбачається розгляд законопроекту про засади державної політики, охорони здоров'я та ряд законопроектів, які стосуються статусу і соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також передбачено внесення змін до Податкового та Митного кодексів, зокрема, щодо особливостей кримінального провадження в податкових відносинах, щодо посилення відповідальності посадових та службових осіб контролюючих органів.

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Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Центральна виборча комісія зареєструвала народних депутатів Валерія Карпунцова, Олега Велікіна, Максима Саврасова, Ярослава Єдакова та Хвичу Мепарішвілі.

Депутати були зареєстровані замість тих депутатів, повноваження яких Верховна Рада достроково припинила 14 квітня у зв’язку з переходом на роботу в новий уряд – Володимира Гройсмана, Іванни Климпуш-Цинцадзе та Степана Кубіва від «Блоку Петра Порошенка», а також Лілії Гриневич та Остапа Семерака від «Народного фронту".