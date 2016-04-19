ЦВК визнала обраними 5 депутатів на місця тих, хто перейшов на роботу в новий уряд
Центральна виборча комісія визнала обраними народними депутатами України Валерія Карпунцова, Олега Велікіна, Максима Саврасова, Ярослава Єдакова та Хвичу Мепарішвілі.
Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, відповідне рішення прийнято сьогодні на черговому засіданні Центрвиборчкому.
Їх визнано обраними замість тих депутатів, повноваження яких Верховна Рада достроково припинила 14 квітня у зв’язку з переходом на роботу в новий уряд – Володимира Гройсмана, Іванни Климпуш-Цинцадзе та Степана Кубіва від «Блоку Петра Порошенка», а також Лілії Гриневич та Остапа Семерака від «Народного фронту".
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Таким чином, ЦВК визнала обраними народними депутатами від БПП»: Карпунцова, 1978 року народження, включеного до виборчого списку партії під № 77; Велікіна, 1971 року народження, включеного до виборчого списку "БПП" під № 78; Саврасова, 1980 року народження, включеного до виборчого списку "БПП" під № 79.
Також Комісія визнала обраними народними депутатами Єдакова, 1976 року народження, включеного до виборчого списку партії "Народний фронт" під № 77; Мепарішвілі, 1972 року народження, включеного до виборчого списку "Народного фронту" під № 78.