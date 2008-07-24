Рівненчани просять Ющенка допомогти збудувати храм в Острозі

Громадськість Рівненщини ініціює побудову у місті Острог православного храму Святого Василя-Костянтина Острозького.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним листом ініціатори спорудження храму вже звернулися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Організатори акції зазначили, що підставою для побудови храму в Острозі є рішення помісного собору Української Православної Церкви Київського патріархату від 11 липня 2008 року, де було причислено до лику святих князя Василя-Костянтина Острозького. Крім того, у 2008 р. минає 400 років від дня смерті князя ( 1608 р.).

Лист-звернення до Президента підписали, зокрема, ректор Національного університету «Острозька академія» Ігор ПАСІЧНИК, ректор Рівненської духовної православної семінарії УПЦ Київського Патріархату о.Ігор ШВЕЦЬ, народний депутат України чотирьох скликань, екс-губернатор Рівненщини Василь ЧЕРВОНІЙ, ректор Національного університету водного господарства та природокористування Василь ГУРИН, директор Рівненського академічного українського музично-драматичного театру Володимир ПЕТРІВ, ректор Рівненського державного гуманітарного університету Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ.

Храм Святого Василя-Костянтина Острозького планують спорудити на Княжій горі в Острозі, який вважається древньою столицею Волині. Саме в цьому місті вперше було надруковано українську Біблію, перший «Буквар», тут було засновано перший вищий навчальний заклад у Східній Європі - Слов’янську греко-латинську академію (нині спадкоємець цього закладу - Національний університет «Острозька академія»).