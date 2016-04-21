Україна та Румунія підписали угоду про спільне патрулювання державного кордону
13:40, 21 квітня 2016Політика
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Україна та Румунія підписали угоду про спільне патрулювання державного кордону.
Українські та румунські прикордонники посилять співпрацю / dpsu.gov.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом в Бухаресті.
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«Україна та Румунія підписали угоду про спільне патрулювання державного кордону, яка дозволить обом сторонам більш ефективно протидіяти корупції, контрабанді та нелегальній міграції», - сказав Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, угоду про скасування плати за довгострокові національні візи Україна та Румунія підпишуть 6 травня.
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