Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом в Бухаресті.

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«Україна та Румунія підписали угоду про спільне патрулювання державного кордону, яка дозволить обом сторонам більш ефективно протидіяти корупції, контрабанді та нелегальній міграції», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, угоду про скасування плати за довгострокові національні візи Україна та Румунія підпишуть 6 травня.