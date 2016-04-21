У Порошенка розповіли, коли Румунія скасує плату за візи для українців

Про це у Twitter написав прес-секретар президента України Святослав Цеголко.

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"6 травня буде підписано угоду з Румунією про скасування плати за національні довгострокові візи для українців", - написав Цеголко.

6 травня буде підписано угоду з Румунією про скасування плати за національні довгострокові візи для українців — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 21 апреля 2016 г.

Нагадаємо, що про прискорення підписання двосторонньої угоди про скасування оплати за національні візи Порошенко та Йоханніс домовилися на зустрічі у Мюнхені в лютому.

Як повідомляв УНІАН, президент України Порошенко сьогодні 20 квітня розпочав перший офіційний візит до Румунії.

Глава Української держави окрім переговорів з президентом Румунії також проведе зустріч з прем’єр-міністром Румунії Дачіаном Чолоша.

У рамках візиту запланована зустріч президента з головою Сенату Румунії Келін Попеску Терчіяну та головою парламенту Румунії Валерієм Згонія.

Глава Української держави також зустрінеться з Патріархом Румунської Православної Церкви.