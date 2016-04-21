"Відродження" голосуватиме за подолання вето на закон про держфінансування ПТУ

Про це під час брифінгу у Верховній Раді заявив народний депутат з групи «Відродження» Василь Гуляєв.

Він зазначив, що зараз проблема з фінансуванням професійно-технічних навчальних закладів стоїть так само гостро, як і на початку року.

«На місцях далеко не всі знайшли кошти на фінансування профтехосвіти. Місцева влада, яка змогла передбачити ці кошти, змушена була забрати їх з інших своїх видатків. В сотнях ПТУ є проблеми: викладачі не отримують заробітну плату, а студенти - стипендії. В багатьох закладах фінансування передбачене лише на перший квартал. За нашими розрахунками, для забезпечення фінансування ПТУ необхідно близько 4 мільярдів гривень. Хочу наголосити, що в державному бюджеті України гроші на такі потреби є», - сказав Гуляєв.

Депутат нагадав, що днями депутатська група «Відродження» зареєструвала законопроект №4472, яким пропонується перенаправити позапланові надходження до держбюджету на підвищення соціальних стандартів та державні програми.

«Нашим законопроектом ми також передбачаємо кошти на фінансування профтехосвіти – це 3,3 мільярда гривень. Тому, шановні колеги, ми з вами зобов'язані знайти спільне рішення. Інакше вже до кінця року щонайменше половина ПТУ просто закриються! Цього допустити не можна. Закликаємо парламент подолати вето та повернути державне фінансування профтехосвіти», - додав він.