У "діамантового" прокурора Корнійця знайшли копії особистих документів Шокіна

Про це йдеться у протоколі огляду речей, вилучених у Корнійця під час обшуку, пише Українська правда.

Зазначається, що протокол датований 6 липня 2015 року.

Згідно з документом, за місцем проживання Корнійця у Софіївській Борщагівці було вилучено пакет чорного кольору, у якому і були знайдені документи.

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У пакеті також лежав телефон iPhone 6, який, за документом, належить дружині прокурора Світлані Корнієць. Згідно з протоколом, у цьому телефоні було знайдено смс-повідомлення від 5 липня на адресу абонента, підписаного "Оксана Шокіна" зі словами "у нас обшук".

Серед документів, знайдених у Корнійця були копії двох українських паспортів на ім'я Віктора Шокіна. Один виданий у лютому 1997 року, інший - 28 лютого 2012 року. Номери паспортів відрізняються. В обох вказана одна й та сама адреса проживання.

Крім того, серед вилучених документів був аркуш паперу з друкованим текстом, де вказується, ідентифікаційний номер Шокіна, зазначається, що він не є підприємцем і має у власності як фізична особа 3 земельні ділянки з 2001 року.

У протоколі також зазначена копія свідоцтва про право власності на житловий будинок Віктора Шокіна. Там же копія поверхового плану цього будинку та копія державного акту на право власності на землю, виданого на ім'я Шокіна.

Також серед документів є копія договору купівлі-продажу Шокіним квартири по вулиці Ярославів Вал та довідка БТІ про право власності Шокіна на згадану квартиру.

У колишнього підлеглого Шокіна було знайдено копію свідоцтва про розірвання шлюбу Віктора Шокіна із Таїсією Литвин, датоване 28 грудня 2011 року.

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Також у Корнійця, згідно з документом, вилучено дозвіл на зберігання зброї на ім'я Віктора Шокіна.

Також серед вилучених документів є копія дозволу на носіння зброї, видана на ім'я екс-прокурора Лотюка Степана Васильовича. Коли він був прокурором Києва, Шокін був слідчим з особливо важливих справ.

Водночас у четвер після допиту екс-заступник генпрокурора Віталій Касько заявив, що після його звільнення Генпрокуратура затягує розслідування "діамантових прокурорів".

За його словами, деякі кримінальні провадження щодо "діамантових прокурорів" були готові до направлення до суду, але досі лежать в ГПУ.

Крім того, за словами Каська, "британська сторона не отримала додаткового запиту про правову допомогу" щодо інформацію про оплату освіти дочки Корнійця.

"Хоче вони (британська сторона) дуже хотіли надати додаткову інформацію. Це є свідченням, що провадження щодо діамантових прокурорів заминається", - сказав Касько.