Парубій вирішив боротися з прогульниками в Раді: не підписуватиме відрядження у пленарні тижні

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав у сесійній залі після того, як у "сигнальному" голосуванні депутатам двічі не вистачило голосів на ухвалення Закону про внесення змін до Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення" (щодо порядку приєднання ДП "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм") (№4232).

"Немає достатньо голосів для ухвалення рішення. Це, на моє глибоке переконання, дуже поганий знак для суспільства", - сказав Парубій.

Читайте такожЗапорука успіху - у вмінні доносити суспільству інформацію про зміни та реформи - Парубій

Він наголосив на питанні дисципліни депутатів і відвідуванні ними пленарних засідань.

"Я хочу наголосити, що надалі я не буду підписувати жодних відряджень під час пленарних тижнів", - сказав Парубій.

Ці його слова депутати в сесійній залі зустріли оплесками.