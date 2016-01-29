Засідання ВР закрито, через прогульників не ухвалили жодного законопроекту
13:45, 29 січня 2016Політика
472 0
Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито, жодного законопроекту не ухвалено.
Рада не ухвалила жодного рішення / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні народні депутати не змогли розглянути жодного законопроекту та ухвалити рішення у зв'язку з відсутністю необхідної кількості голосів - мінімум 226-ти.
Читайте такожВ Раді оголосили перерву через брак голосів
Перший заступник голови парламенту Андрій Парубій нагадав, що наступне засідання Верховної Ради відбудеться 2 лютого. Як відомо, того ж дня відкриється четверта сесія ВР.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter