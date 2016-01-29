Засідання ВР закрито, через прогульників не ухвалили жодного законопроекту

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні народні депутати не змогли розглянути жодного законопроекту та ухвалити рішення у зв'язку з відсутністю необхідної кількості голосів - мінімум 226-ти.

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Перший заступник голови парламенту Андрій Парубій нагадав, що наступне засідання Верховної Ради відбудеться 2 лютого. Як відомо, того ж дня відкриється четверта сесія ВР.