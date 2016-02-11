Список заборонених в Україні поповнили ще 15 російських каналів

Рішення було прийнято за результатами моніторингу каналів, які ретранслюються в кабельних мережах України. Про це повідомили у прес-службі Нацтелерадіо.

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Рішення про заборону набуде чинності за місяць після лпублікування, тобто 11 березня.

Відтепер на території країни не можуть ретранслюватися такі телеканали: «Совершенно секретно», «Кто есть кто», «Шансон-ТВ», «Парк развлечений», «Мир сериала», «Авто плюс», «Кухня ТВ», «КХЛ», «Наука 2.0», «Моя планета», «Телекафе», «Боец», «Время: далекое и близкое», «Настоящее Страшное Телевидение» («НСТ») і «Сарафан».

За словами голови Нацтелерадіо Юрія Артеменка, що основними причинами для вилучення стали порушення законодавства щодо національної безпеки і законодавства про рекламу.

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Тут ідеться про показ персон, внесених до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, і показ реклами, яка в Україні заборонена в ефірі іноземних телерадіоорганізацій, якщо вони не підпадають під юрисдикцію держав˗членів ЄС або держав, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення.

Наприклад, відзначають у регуляторі, в ефірі «Совершенно секретно» 28 січня зафіксовано трансляцію документального фільму «Ксения Раппопорт. Игра без правил», що містив інтерв’ю з М. Пореченковим.