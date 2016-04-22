Рішення щодо асоціації України після референдуму в Нідерландах не повинно вплинути на її зміст - ЄП

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомив голова делегації Європарламенту в Комітеті асоціації Україна-ЄС Андрій Пленкович.

За його словами, законодавча служба Європейського парламенту вже повідомила депутатів про можливе вирішення ситуації. "Ми повинні шукати рішення, яке буде ухвалено на рівні Ради чи на рівні Європейського парламенту, яке б відповіло на деякі із занепокоєнь нідерландців, можливо, шляхом ухвалення декларації, але без будь-яких формальних змін змісту Угоди. Це буде справедливо по відношенню до України, це також буде відповідати на голосування", - зазначив європейський депутат.

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Пленкович наголосив, що важливо отримати "дуже конкретну інформацію від уряду Нідерландів, що вони мають намір зробити". "Після цього повідомлення ми подивимося, яким шляхом просуватися вперед", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня у Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Явка становила 32,28%, проти проголосував 61%, за – 38,21%.

19 квітня парламент Нідерландів відхилив пропозицію опозиції відкликати ратифікацію Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, таким чином, надавши уряду більше часу для вирішення ситуації, що склалася після референдуму 6 квітня.

За словами прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, про можливі дії буде оголошено не раніше кінця червня.