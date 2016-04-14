Прем'єр Нідерландів: рішення щодо асоціації з Україною буде не раніше кінця червня - ЗМІ

Як повідомляє "Німецька Хвиля", про це Рютте заявив сьогодні у парламенті в Гаазі.

Як зазначив голова уряду Нідерландів, спершу голландська влада має визначитися з позицією щодо референдуму у Великій Британії про вихід зі складу ЄС.

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Референдум у Сполученому Королівстві має відбутися 23 червня.

Нещодавно Нідерланди вирішили ініціювати внесення змін до угоди про асоціацію між Україною та ЄС за результатами дебатів, у яких взяли участь політичні сили країни, представлені у парламенті.

Як відомо, 12 квітня оприлюднили остаточні результати референдуму в Нідерландах щодо ставлення громадян країни до угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Згідно з опублікованими виборчою комісією країни даними, 61 відсоток громадян, які взяли участь у референдумі, проголосували проти ратифікації угоди. За ратифікацію віддали свої голоси 38,2 відсотка громадян.