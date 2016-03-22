У Тернополі близько 30 осіб пікетували управління СБУ, вимагаючи заарештувати Медведчука

Як передає кореспондент УНІАН, в руках вони тримали прапори із символікою Всеукраїнської мережі «Вільні Люди» та «Правого сектору».

Один з учасників пікету, керівник «Самооборони Тернопільщини» Іван Ковалик зазначив, що метою пікету є привернення уваги силових відомств до антидержавницької діяльності Медведчука.

«Влада повинна проявити політичну волю для притягнення до відповідальності особисто його та членів «Українського вибору», які стояли біля витоків «ДНР/ЛНР», за сепаратизм, державну зраду та фінансування тероризму. Ця людина причетна до сепаратиських форумів, які до цього часу відбуваються, ми також передаємо інформацію про його причетність до незаконних оборудок з вугіллям на окупованих територіях», – сказав Ковалик, передаючи звернення заступнику начальника обласного управління СБУ Ігору Малярику, який вийшов до пікетувальників.

Малярик подякував активістам за пильність та активність і пообіцяв, що їхнє звернення буде опрацьоване та відправлене за належністю.

Як повідомив Ковалик, сьогодні аналогічні пікети проходять і в інших містах України.