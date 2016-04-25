Полторак: 40% співробітників апарату міноборони провалили перевірку на поліграфі

Такі висновки експертизи міністр оборони Степан Полторак повідомив в ефірі 5 каналу. Він пообіцяв, що таких працівників звільнять.

За його словами, перевірку пройшли 35 керівників відомства, з них близько 40% "поліграф" провалили. Полторак зазначив, що планує звільнити тих, хто не пройшов перевірку, і відповідні рішення будуть подані наступного тижня.

"У мене другого виходу немає. Бо люди, які не приймають вчасно рішення, люди, які працювали уже 30-40 років і нічого не міняють у своїй роботі - у них, до речі, перспектива невелика. У них взагалі великі проблеми щодо пошуку роботи. Так, як була побудована робота в міністерстві - то так система не працює", - заявив міністр.

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Міністр оборони уточнив, що зміна особового складу відомства займе 3-4 місяці.

Також Полторак заявив, що має намір скоротити штаб Військово-морських сил з 500 до 300 осіб. "На флоті має бути штаб не більше 300 осіб", - заявив Полторак.

При цьому він нагадав, що чисельність флоту становить близько 11 тис. осіб, а штабу ВМС - 500 осіб.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Полторак заявив, що приблизно дві третини керівного складу Міністерства оборони України можуть бути звільнені за результатами переатестації.

Нагадаємо, 30 березня Полторак анонсував у Міністерстві оборони України переатестацію співробітників з використанням поліграфа та скорочення особового складу.