Одеський слідчий, який п'яним їздив містом, попався на торгівлі зброєю

Правоохоронець присвоїв собі речові докази, які проходили у справі про вбивство.10 пістолетів разом з дозволами на їх зберігання і носіння, у грудні 2013 року слідчий передав екс-начальнику відділу дозвільної системи, підполковнику міліції. А той у свою чергу в період з березня по червень 2014 року продав пістолети через комісійний магазин "Гарант-Альфа", повідомляє 048.ua.

Торік, нагадаємо, Чернухіна затримали під час їзди в п'яному вигляді. «Хонда» майора міліції була затримана в ніч з 15 на 16 квітня співробітниками ДАІ, які чергували на вулиці Канатній.

Коли його тільки привезли у відділення, співробітники ДАІ робили вигляд, що не знають його.

У правоохоронців викликала підозру дивна їзда автомобіля. Тому вони разом з активістами «Дорожнього контролю» доставили 29-річного міліціонера на експертизу. Але той від медичного огляду навідріз відмовився.

Виявилося, що у Чернухіна при собі не було ні прав, ні техпаспорта: «Коли його тільки привезли у відділення, співробітники ДАІ робили вигляд, що не знають його. Але коли він сам почав розповідати всім, хто він, і вимагати його відпустити, то приховувати, що затримали майора міліції, стало марно", - розповіли активісти "Дорожнього контролю".