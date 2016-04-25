Нуланд сьогодні прибуде до Києва

Про це повідомляє у прес-служба Держдепартаменту США.

"25 квітня помічник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд відправиться з міста Ганновер (Німеччина) до Києва (Україна), щоб зустрітися з високопоставленими українськими урядовцями, лідерами політичних партій, депутатського корпусу, а також представниками громадянського суспільства", - йдеться в повідомленні.

"Вона обговорить ряд двосторонніх і регіональних питань, у тому числі пріоритетні напрямки реформ та імплементацію Мінських угод", - додали у Держдепі США.

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В свою чергу, як повідомив у Twitter прес-секретар прем'єр-міністра Дмитро Столярчук, завтра з Нуланд зустрінеться прем'єр Володимир Гройсман.

"Прем'єр Володимир Гройсман зустрінеться у вівторок з помічником держсекретаря США Вікторією Нуланд. Обговорять підтримку реформ в Україні", - зазначив він.