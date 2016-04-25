Журналісти підрахували, скільки Україні коштує утримання екс-президентів (відео)

Взагалі в екс-президента найбільше привілеїв серед колишніх високопосадовців, йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

Станом на сьогодні держава надає йому 2 машини – Mercedes Benz і Volkswagen та 3 водії. Торік на транспортне обслуговування Віктора Ющенка витратили 179 тисяч гривень.

Ще 115 тисяч, окрім пенсії, торік пішло за статтею довічного грошового утримання Ющенка. Ще 323 тисячі з бюджету 2015-го витратила держава на апарат екс-президента Ющенка – його помічників. Також за ним закріплений кухар, дві покоївки та два офіціанти. Але ними, за інформацією держуправління справами, останні 2 роки Віктор Ющенко не користувався.

Усі подібні привілеї надаються завдяки указу президента Януковича від 12 березня 2010 року – "Про забезпечення, обслуговування та охорону Віктора Ющенка". Цей указ розсекречений лише півтора роки тому.

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Екс-президент Леонід Кучма веде більш скромний спосіб життя. За ним закріплений державний автомобіль Mercedes Benz без водія, утримання якого торік обійшлося державі в 56 тисяч гривень.

Ще 301 тисяча гривень з держбюджету 2015 року пішла на помічників екс-президента Леоніда Кравчука.

Загалом торік на екс-президентів було витрачено 976 тисяч гривень.

Цікаво, що попри те, що у 2014 році Кабмін скасував численні розпорядження про пільги для колишніх посадовців, деякі з них, попри те, що вже не діють, все одно залишаються засекречені, наприклад – "Про забезпечення, обслуговування та охорону Леоніда Кучми". Досі не відомо, які саме пільги, та в якому об’ємі надавалися Кучмі за цим розпорядженням.

Раніше УНІАН повідомляв, що за підсумками минулого року "президентська" сума (утримання Порошенка) більше, ніж у 1,5 рази перевищила держвидатки на протезування, забезпечення житлом, психологічну реабілітацію і санаторно-курортне лікування учасників АТО.