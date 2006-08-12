Янукович заявляє про слабкість вертикалі виконавчої влади

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про необхідність посилення вертикалі виконавчої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні під час зустрічі з адміністративно-господарським активом Донецької області.

«Ми маємо дуже низьку ефективність вертикалі влади», - сказав він. «Коли говориш чиновникам, поки йому глибоко не подивишся в очі, він взагалі не розуміє, чого від нього хочуть», - додав В.ЯНУКОВИЧ. Український прем`єр зазначив, що, на його думку, виконавча влада повинна навчитися своєчасно реагувати на ситуацію в країні. Крім того, одним із своїх завдань на посту прем`єра, він назвав підвищення рівня довіри народу до влади.