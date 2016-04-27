Гройсман звернеться до НАБУ щодо призначеного ним у Мінекології фігуранта корупційного скандалу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання уряду.

"Я сьогодні звернуся в НАБУ щодо перевірки фактів по заступнику міністра Віктору Канцураку", - сказав Гройсман.

Він закликав міністрів бути виваженими та відповідальними, коли вони вносять кандидатів на посади у ті чи інші міністерства.

"Ви несете за це політичну відповідальність. Я готовий її розділяти спільно з вами, але просив би, щоб ви були дуже виваженими і вносили кандидатів на посади, які не є скомпрометованими", - сказав глава уряду.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, Канцурак, який призначений заступником міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака, фігурує у корупційному скандалі.

За часів президента Віктора Януковича Канцурак був директором Департаменту заповідної справи Мінекології, яке очолював спочатку Микола Злочевський, а потім Едуард Ставицький.

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У цій якості в 2011 році Канцурак входив до складу тендерного комітету міністерства під час закупівлі супутникових знімків території України у австрійської фірми Austroplan Austrian Engineering GMBH за 49,38 млн грн, хоча Харківська Національна академія міського господарства пропонувала ці фото за 250 тис. грн.

Однак тендерний комітет під формальним приводом відхилив заявку державної української установи на користь австрійської фірми

З вересня 2014 року Канцурак працював у Секретаріаті уряду, тоді Семерак був міністром Кабміну. Останній рік Канцурак очолював Департамент з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу.

Канцурак у 2000-х роках був помічником народного депутата Миколи Лісіна (Партія регіонів) - бізнес-партнера Миколи Злочевського. Згодом Канцурак мав посвідчення помічника від нардепів Костянтина Бондарєва (БЮТ, банк "Велес", горілка "Бондарев") та Геннадія Федоряка (Партія регіонів, був головою правління "Чернівцігазу").