Гройсман призначив фігуранта корупційного скандалу заступником міністра екології

Відповідне розпорядження 20 квітня підписав прем’єр-міністр Володимир Гройсман, йдеться у розслідуванні Наші гроші.

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Як зазначається, за часів Януковича Канцурак був директором Департаменту заповідної справи Міністерства екології та природних ресурсів, яке очолював спочатку Микола Злочевський, а потім Едуард Ставицький.

"У 2011 році Канцурак входив до складу тендерного комітету Міністерства під час закупівлі супутникових знімків території України у австрійської фірми "Austroplan Austrian Engineering GMBH" за 49,38 млн грн. Тоді на торги подавала заявку Харківська Національна академія міського господарства, яка пропонувала ці фото за 250 тис грн", - йдеться у повідомленні.

За даними журналістів, дешевизна пояснювалась тим, що запитувані Мінекології космічні зйомки території України вже були проведені різними світовими структурами и знаходились у вільному доступі в мережі інтернет. Однак тендерний комітет, як зазначає видання, під формальним приводом відхилив заявку державної української установи на користь австрійської фірми.

Відповідальним за проведення тендеру був заступник Канцурака по Департаменту заповідної справи Ігор Іваненко. Тендерний комітет очолював заcтупник міністра Дмитро Мормуль, який після Майдану став помічником нардепа Віталія Чепіноги.