У першій половині травня може відбутися зустріч глав МЗС "нормандської четвірки", заявили у Лаврова
16:46, 27 квітня 2016Політика
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Можливість проведення в першій половині травня зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" опрацьовується.
REUTERS
Про це заявила в середу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє ТАСС.
За її словами, конкретної домовленості з датою і місцем зустрічі поки немає. "Але можливість проведення міністерської зустрічі в "нормандському форматі" в першій половині травня опрацьовується", - сказала дипломат.
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Як зазначається, раніше джерело в дипвідомстві повідомило, що зустріч міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" (Росія, Німеччина, Франція, Україна) пройде 11 травня в Берліні.
"Зустріч відбудеться в Берліні, 11 травня", - сказав співрозмовник агентства.
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