У МЗС Німеччини наполягають, що вибори на Донбасі не призведуть до легітимізації бойовиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник робочого штабу з питань України МЗС Німеччини Йоганнес Регенбрехт на панельній дискусії: "Немає успіху без труднощів. Орієнтир для українських трансформацій" на 9-му Київському форумі з безпеки.

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"Щодо місцевих виборів на окупованих територіях на Донбасі, то будь-який виборчий процес, який спрямований на забезпечення повного суверенітету України на цих територіях, є кінцевою метою. Тут не йдеться про легітимізацію сепаратистів чи терористів, а радше про те, щоб кордон був під повним контролем України", - наголосив Регенбрехт.

У зв'язку з цим представник МЗС Німеччини наголосив на необхідності виведення з Донбасу будь-яких російських сил.

При цьому він підкреслив, що будь-який виборчий процес потребує встановлення безпечного середовища на Донбасі, щоб ситуація стала повною мірою безпечною. Регенбрехт звернув увагу на необхідність встановлення тривалого режиму припинення вогню.

Наступна умова, за його словами, полягає у розробленні концепції, яким саме чином на Донбасі можна забезпечити проведення вільних і справедливих виборів у відповідності до стандартів ОБСЄ, українського законодавства та за участі спостерігачів від Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ.

Як заявив Регенбрехт, якщо безпека не буде гарантована на Донбасі, західні країни не відправлять для спостереження за виборами своїх спостерігачів.

Разом з тим, за його словами, Україна не повинна вважати, що Захід її тримає "у заручниках" через необхідність виконання Мінських угод. За словами Регенбрехта, нічого не може завадити Верховній Раді відкритіше обговорювати питання виборів із залученням суспільства.

Представник МЗС Німеччини погодився, що "вибори не можна проводити під дулами автоматів", але Україна повинна робити свої кроки у відповідь щодо просування у питаннях політичного розв'язання ситуації на Донбасі.

За його словами, зусилля України матимуть підтримку в рамках "нормандської четвірки", але необхідно враховувати питання санкцій, щодо якого у липні Європейському Союзу доведеться приймати рішення.

Регенбрехт наголосив, що Німеччина готова взяти на себе лідерські функції із забезпечення одноголосної підтримки ЄС щодо продовження дії санкцій, але Україна має виконувати Мінські домовленості.