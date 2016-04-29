ООН: Вибори на Донбасі мають відповідати українському законодавству, але усі розбіжності слід вирішити спільно

Про це помічник генерального секретаря ООН з політичних питань Тайє-Брук Зеріхун сказав під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.

"Необхідно провести місцеві вибори у Донецькій та Луганській областях відповідно до українського законодавства та міжнародних стандартів. Ми сподіваємося, що відповідні політичні, технічні та юридичні розбіжності скоро будуть подолані. Усі зацікавлені сторони повинні знайти спільні рішення та вжити негайних заходів для того, щоб виконувати зобов'язання по політичним питанням", - заявив Тайє-Брук Зеріхун, назвавши амністію та спеціальний порядок самоврядування важливими питаннями, які повинні бути вирішеними.

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У цьому зв'язку він відзначив важливість внесення змін до Конституції України, а також здійснення обміну заручниками.

Раніше УНІАН повідомляв, що головуюча в Організації з безпеки та співробітництва у Європі Німеччини попросила секретаріат ОБСЄ розробити варіанти для покращення безпеки під час можливих місцевих виборів на окупованій частині Донбасу, але про створення озброєної місії мова поки не йде.