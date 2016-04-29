Порошенко звільнив Бірюкова з посади свого радника

12:51, 29 квітня 2016
Політика
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Президент України Петро Порошенко звільнив Юрія Бірюкова з посади свого радника.

УНИАН

Про це свідчить указ глави держави №184, що оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

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"Звільнити Бірюкова Юрія Сергійовича з посади Радника Президента України", - йдеться в указі.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко в серпні 2014 року призначив волонтера організації "Крила Фенікса" Бірюкова своїм радником.

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