Напередодні травневих свят Порошенко звільнив двох своїх помічників

Про це повідомляється на сайті глави держави.

«Звільнити Оніщенка Юрія Володимировича з посади першого помічника президента України», - йдеться в указі глави держави №183/2016.

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«Звільнити Горащенкова Олексія Миколайовича з посади помічника президента України», - зазначається в розпорядженні №113/2016-рп.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко у червні 2014 року призначив дипломата, колишнього посла України в Норвегії Юрія Оніщенка своїм першим помічником.

У серпні 2014 року президент підписав розпорядження про призначення своїм помічником заслуженого юриста та дипломата Олексія Горащенкова.