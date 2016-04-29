Напередодні травневих свят Порошенко звільнив двох своїх помічників
13:12, 29 квітня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко звільнив Юрія Оніщенка та Олексія Горащенкова з посад своїх помічників.
Укази оприлюднено на сайті президента / Фото УНИАН
Про це повідомляється на сайті глави держави.
«Звільнити Оніщенка Юрія Володимировича з посади першого помічника президента України», - йдеться в указі глави держави №183/2016.
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«Звільнити Горащенкова Олексія Миколайовича з посади помічника президента України», - зазначається в розпорядженні №113/2016-рп.
Як повідомляв УНІАН, Порошенко у червні 2014 року призначив дипломата, колишнього посла України в Норвегії Юрія Оніщенка своїм першим помічником.
У серпні 2014 року президент підписав розпорядження про призначення своїм помічником заслуженого юриста та дипломата Олексія Горащенкова.
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